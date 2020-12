130 milliards d'euros dorment dans le bas de laine des Français

Entre les confinements, les mesures de restriction des déplacements, la fermeture administrative de nombreuses entreprises et commerçants, les Français qui en ont eu les moyens ont massivement épargné cette année. Selon la Banque de France, et en prenant en compte le montant des dépôts à vue qui dorment sur les comptes courants (ce qui représente environ 50 milliards d'euros), les Français seront assis à la fin de l'année sur une montagne de 130 milliards d'euros. À comparer aux 100 milliards d'euros du plan de relance du gouvernement… Et 2021 sera tout aussi exceptionnel, puisque l'institution prévoit une épargne à hauteur de 70 milliards.



L'appétit des Français pour les produits d'épargne, et notamment pour le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), ne s'est pas assagi au mois de novembre. Alors que le reconfinement frappait une fois encore une bonne partie de l'économie, la collecte nette (c'est à dire les dépôts moins les retraits) sur ces deux placements a atteint 3 milliards d'euros. Depuis le début de l'année, le solde est largement positif avec 35 milliards dans ces bas de laine qui ne sont pas utilisés pour consommer.