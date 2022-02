130 millions d'abonnés payants pour Disney+

Disney a également pu profiter de la réouverture de ses parcs d'attraction, une activité dont le chiffre d'affaires a doublé d'une année sur l'autre. Et pour cause : la majorité des parcs était fermé fin 2020 en raison de la pandémie. Le nombre d'entrées et le montant moyen dépensé par visiteur ont également fortement augmenté. Disney a aussi bénéficié de l'énorme succès du dernier volet de « Spider-Man » au cinéma, qui a dépassé les 1,7 milliard de dollars au box office mondial.



En tout, le chiffre d'affaires de Disney a atteint 21,8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, ce qui signe une progression de 34% sur un an. Les bénéfices s'établissent à 1,1 milliard de dollars. Ces résultats font le bonheur de l'action Disney en Bourse, dont le cours gagne plus de 10%.