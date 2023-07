14 juillet 2023 : le guide complet de la fête nationale

En plus du défilé et des feux d'artifice, de nombreuses autres activités sont prévues pour le 14 juillet 2023. Les bals des pompiers et les bals populaires seront organisés à Paris les 13 et 14 juillet, offrant une occasion de faire la fête et de célébrer la fête nationale dans une ambiance conviviale et festive. Un dispositif de sécurité important sera déployé afin de prévenir tout débordement en marge ou pendant les festivités.



De plus, un concert aura lieu au pied de la Tour Eiffel, diffusé en direct sur France Inter et France 2. Ce concert est une tradition du 14 juillet et attire chaque année de nombreux spectateurs. Cette année, le concert promet d'être un événement musical majeur, avec la participation de nombreux artistes de renom.