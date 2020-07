15.000 suppressions de postes chez Airbus

Le couperet était attendu, il est tombé et il fait mal. Airbus a annoncé mardi 30 juin la suppression de 15.000 emplois dans le monde, sur des effectifs de 135.000 salariés. La France est particulièrement touchée avec 5.000 postes menacés, l'Allemagne l'est encore davantage avec 5.100 postes. Au Royaume-Uni, Airbus va supprimer 1.700 emplois, en Espagne 900. 1.300 postes seront détruits dans le reste du monde. La direction va engager des discussions avec les syndicats pour trouver des accords et lancer les coupes d'ici à l'été prochain.



Le coup est rude pour le premier avionneur mondial. Son président exécutif, Guillaume Faury, avait passé les dernières semaines à préparer les esprits à la mauvaise nouvelle. Il avait ainsi évoqué il y a quelques jours la réduction de la production de 40%, en lien avec la chute du trafic aérien de 40% en raison de la crise sanitaire. La demande en avions neufs de la part des compagnies aériennes, qui se battent également pour ne pas disparaitre, a fondu de 40 à 60% pour les trois prochaines années.