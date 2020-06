15 milliards d'euros pour la filière aéronautique française

Les pouvoirs publics veulent « accélérer la transformation des PME », avec la création de deux fonds de soutien : en juillet, un fonds d'investissement de 500 millions d'euros afin de muscler les fonds propres des entreprises. Ce fonds sera en partie abondé par les industriels du secteur, dont Airbus, Safran, Dassault et Thales. Le second fonds doté de 300 millions d'euros sera consacré à la numérisation et la robotisation des TPE et PME.



Enfin, Bruno Le Maire a annoncé la volonté de l'exécutif de « parvenir à un avion neutre en carbone en 2035 au lieu de 2050 ». Beaucoup d'ambitions donc, car « la France peut être dans les années à venir le pays d’Europe où se concevront et se produiront les avions de demain ». En tout, ce plan représente 15 milliards d'euros, dont 7 milliards pour maintenir Air France hors de l'eau.