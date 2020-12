1er janvier : hausse du Smic et du tabac, disparition du fonds de solidarité

Du côté des consommateurs, le prix du timbre augmente encore. À partir du 1er janvier, un timbre vert coûtera 1,08 €, au lieu de 0,97 €. Pour le timbre rouge, l'augmentation est de 10,3%, à 1,28 € l'unité (contre 1,16 €). Pour rappel, le timbre rouge était facturé 0,60 € en 2011 ! Son prix a donc plus que doublé en dix ans (+113,3% précisément). Il faut aussi s'attendre à une hausse des prix de l'électricité : +2% environ, soit une trentaine d'euros par an et par ménage.



Le prix du tabac va également subir une hausse pour certaines marques. Le paquet de 20 cigarettes va passer à 9,60 €, soit 10 centimes de plus, pour une poignée de marques. Il coûtera 10,50 € pour d'autres (au lieu de 9,90 €). Pour les entreprises qui bénéficiaient du fonds de solidarité, celui-ci va s'arrêter le 31 décembre conformément au souhait du ministère de l'Économie. Ce fonds permet d'obtenir une aide de 1.500 € pour les entreprises ayant perdu la moitié de leur chiffre d'affaires en raison de l'épidémie.