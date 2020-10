2.000 suppressions de postes prévues chez Sodexo

Du côté de Force ouvrière, on espère réduire le nombre de suppressions de postes à 1.000 via la mise en œuvre de solutions de mobilité vers d'autres secteurs moins touchés par la crise, comme le médico-social, le nettoyage ou encore la pénitentiaire. La place force de Sodexo est en France, mais l'entreprise exerce une activité dans 67 pays et emploie 470.000 employés dans le monde. C'est tout simplement le numéro 2 mondial dans le secteur de la restauration collective.



Sodexo va donner un aperçu des conséquences de la pandémie sur son activité ce jeudi, au travers des résultats pour l'exercice annuel 2019/2020. L'entreprise veut « sauvegarder sa compétitivité » grâce au développement de son offre et l'adaptation de ses modèles de production et d'exploitation : « ces évolutions permettront de mieux conjuguer les nouvelles attentes du marché tout en conservant l'ensemble de ses activités et son savoir-faire dans le domaine des services », explique l'entreprise.