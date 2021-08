2 milliards d'euros pour vacciner en 2022

La campagne de vaccination bat son plein, avec un objectif : 50 millions de primo-vaccinés d'ici la fin de l'été. Un but qui n'est pas irréaliste même s'il va falloir accélérer encore la cadence. Mais la campagne va bien sûr se poursuivre au-delà du 31 août. En fait, elle va continuer jusqu'à la fin de l'année et même l'année prochaine, d'où la base de travail rapportée par RTL pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, cet automne.



Le gouvernement prévoit un budget de 2 milliards d'euros pour la vaccination en 2022. La somme permettra de financer l'injection d'une troisième dose de vaccin pour les personnes les plus fragiles et celles de plus de 80 ans. Les personnes qui n'auraient pas été vaccinées d'ici fin décembre pourront aussi recevoir gratuitement le vaccin l'année prochaine.