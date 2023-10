200.000 Français pourraient subir une limitation temporaire et limitée de l'électricité

Le ministère de la Transition énergétique a annoncé la mise en place d'un projet de décret visant à expérimenter une « limitation temporaire » de la consommation d'électricité pour les clients résidentiels en France. Cette mesure a pour objectif de garantir la stabilité du réseau électrique en cas de pic de demande et d'éviter ainsi les coupures électriques programmées qui ont été nécessaires l'hiver précédent.



Le ministère a toutefois souligné que cette initiative n'était pas liée à la situation actuelle du système électrique, qui est bien plus favorable que l'année précédente. La France est devenue exportatrice d'électricité en 2023, grâce à une réduction de la consommation et à la remontée en puissance du parc nucléaire. Le gouvernement souhaite évaluer la faisabilité technique d'une nouvelle mesure visant à protéger le réseau électrique en cas de tension extrême.