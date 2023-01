2022, une année record pour la création d'entreprises

Les Français ont créé beaucoup d'entreprises l'an dernier, plus d'un million en fait. Selon l'Insee, le nombre d'immatriculations a atteint 1,072 million, un chiffre qui dépasse le nombre enregistré en 2021 qui avait pourtant marqué un nouveau record en la matière avec 1,05 million d'immatriculations. La grande majorité de ces créations revient aux micro-entreprises : les auto-entrepreneurs ont représenté 61% du total des immatriculations en 2022.



Dans le détail, ce sont plus de 656.000 micro-entreprises qui ont été immatriculées l'an dernier, un chiffre qui progresse de 2,8% d'une année sur l'autre. Si les créations d'entreprises individuelles ont plongé de 7,4% (122.000 immatriculations), les créations de sociétés ont fortement progressé : +4,8%, avec 300.000 immatriculations. Au dernier trimestre, les créations d'entreprises ont augmenté de 8,5%, dont 11,2% de plus pour les immatriculations de micro-entreprises.