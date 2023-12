2024, une année record en prévision pour le transport aérien

2024 s'annonce encore plus prometteuse avec une prévision de 964 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le transport de passagers se taille la part du lion dans cette croissance, visant 642 milliards de dollars de revenus cette année et espérant atteindre 717 milliards en 2024.



Sur le front des bénéfices, l'industrie aérienne témoigne d'une vitalité remarquable. Après avoir renoué avec la rentabilité opérationnelle, les compagnies aériennes s'orientent vers des profits inédits. Avec des bénéfices opérationnels de 40,7 milliards de dollars cette année et une projection de 49,3 milliards l'an prochain, le secteur dépasse les attentes. Cette tendance positive est également visible dans les profits nets, avec 23,3 milliards de dollars attendus cette année et 25,7 milliards l'an prochain.