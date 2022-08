23 milliards d'euros de pertes pour le fonds SoftBank !

SoftBank rencontre également des difficultés avec des sociétés non cotées dans lesquelles le fonds a investi. La licorne suédoise Klarna a subi une dévalorisation de 85% en un an, impactant logiquement la valeur détenue par SoftBank. En mai, Masayoshi Son, le PDG et fondateur du fonds, expliquait que la société allait être « sur la défensive » et se montrer « plus sélective » quant à ses futurs investissements.



Pour le moment, les temps sont difficiles pour ce qui est un des principaux fonds d'investissements mondiaux dans le secteur des technologies. Ce dernier n'a d'ailleurs pas annoncé de prévisions pour les résultats de son année fiscale 2022/23 en raison des nombreuses incertitudes qui affectent ses résultats.