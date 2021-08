240 milliards d'euros pour le « quoi qu'il en coûte »

Ces 240 milliards d'euros, « c'est la facture du quoi qu'il en coûte », a relevé Bruno Le Maire. Et c'est loin d'être terminé puisque des pans entiers de l'économie hexagonale ont toujours besoin de l'aide publique : tourisme, événementiel, restauration-hôtellerie… Les secteurs concernés ont été reçus en début de semaine pour du « cas par cas » : « c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, mais c'est plus juste », souligne le locataire de Bercy.



Il se pose aussi la question des disparités géographiques : les dépenses par cartes bancaires des Français ont augmenté de 12% du 23 au 29 août par rapport à l'an dernier. Mais avec des disparités entre les zones touristiques et les autres : la région parisienne a connu un mauvais été. Néanmoins, Bruno Le Maire l'affirme, le pass sanitaire ne ralentit pas la consommation, il ne ralentit pas plus la croissance ou l'investissement.