25 licornes en France, des levées de fonds record en 2021

Ainsi, le Royaume-Uni a levé 32,36 milliards d'euros l'an dernier (+155%), l'Allemagne 16,21 milliards (+209%). Les Pays-Bas et la Suède font aussi mieux que la France en termes de progression avec respectivement +219% et +148%, dans des volumes plus réduits cependant. Selon le cabinet EY auteur du baromètre, l'Hexagone peut toutefois être considéré comme une « place forte » de l'écosystème européen de la tech.



L'année 2022 démarre sur les chapeaux de roue avec la 25e licorne : Exotec a levé 335 millions de dollars, ce qui lui confère une valorisation à hauteur de 2 milliards. Cette entreprise développe une solution robotique pour la logistique. Il s'agit de la première licorne industrielle française, alors que la majorité provient du secteur de la fintech.