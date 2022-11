2,5 milliards d'euros d'aides en plus pour soutenir le pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat continue de se resserrer dans un contexte inflationniste qui a rebondi en octobre : après deux mois de baisse, l'inflation a repris du poil de la bête en s'établissant à 6,2%. D'où la présentation au Conseil des ministres d'un second projet de loi de finances rectificatives qui comprend de nouvelles mesures de soutien. « Ce texte, c'est la nouvelle étape du combat contre la vie chère que nous menons sans relâche depuis un an », a déclaré Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.



2,5 milliards d'euros de dépenses nouvelles y sont inscrites, notamment 1,5 milliard qui seront consacrés à un nouveau chèque énergie pour les ménages les plus modestes. La remise à la pompe, prolongée jusqu'au 15 novembre, représente 440 millions d'euros. 275 millions vont être consacrés aux universités et aux organismes de recherche et 200 millions pour le ministère des Armées : dans les deux cas il s'agit d'aider pour les dépenses d'énergie et de carburant.