26 magasins Galeries Lafayette se placent sous la protection du tribunal

En janvier, Go Sport aussi était placé en redressement judiciaire. L'homme d'affaires renvoie la balle aux syndicats et aux salariés qui ont demandé le placement de l'enseigne sous protection du tribunal : « alors que la société allait faire en 2023 ses premiers bénéfices en dix-sept ans, les salariés n’ont pas fait confiance aux dirigeants ». Une confiance perdue que le dirigeant va avoir du mal à retrouver. Car la FIB elle-même a été placée en redressement judiciaire !



C'est sur la demande de Michel Ohayon que sa holding se place sous la protection des tribunaux. Un processus qui doit permettre de poursuivre l'activité de la FIB et « préparer les meilleures conditions de remboursement des créanciers et entreprises ». Pour la suite, il faut s'attendre à la cession d'actifs afin de désendetter fortement l'entreprise. Il ajoute que « la FIB est solide, on dispose d’actifs qui font partie des plus beaux de France ».