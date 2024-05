30 euros la consultation chez le généraliste en fin d'année

Les négociations entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie se sont intensifiées ces derniers mois, aboutissant à un compromis important vendredi dernier. Si l'accord est validé, le tarif de la consultation de base chez les généralistes passera de 26,50 à 30 euros dès décembre. Cette augmentation, considérée comme une étape cruciale par les généralistes, vise à reconnaître leur rôle central dans le suivi de la santé des Français. Selon Agnès Giannotti, présidente du syndicat MG France citée par Les Echos, « il y a des avancées, mais il y a des reculades », reflétant une prudence persistante parmi les syndicats avant de se prononcer définitivement.



La Sécurité sociale, représentée par Thomas Fatôme, a qualifié cet accord de « soutien fort à la profession médicale », avec un investissement de 1,6 milliard d'euros sur cinq ans. Ce financement vient s'ajouter aux 20 milliards d'euros annuels alloués en honoraires. Pour Franck Devulder du syndicat CSMF, l'accord apporte effectivement des bénéfices, malgré des réserves de la part d'autres syndicats qui demandent plus de temps pour consulter leurs adhérents.



Outre l'augmentation du tarif de base, les généralistes pourraient bénéficier d'une rémunération de 60 euros pour les consultations longues destinées aux patients très âgés, une mesure jugée positive par MG France bien que l'entrée en vigueur soit jugée tardive et les conditions restrictives. De plus, à partir de 2026, une révision de la rémunération forfaitaire est prévue, visant à mieux récompenser la prise en charge globale des patients, particulièrement les plus fragiles, plutôt que d'encourager l'enchaînement des consultations.



Les spécialistes, après des tensions et un retrait temporaire des négociations, ont également obtenu des concessions. La Sécurité sociale a accepté de revoir la grille de rémunération des actes techniques, inchangée depuis les années 1990, et de faciliter la facturation des dépassements d'honoraires. À partir de décembre, les avis médicaux rendus par des spécialistes à la demande d'un confrère seront mieux rémunérés, passant de 56,50 à 60 euros. Cependant, ce point a provoqué des frictions, les généralistes craignant d'être contournés par les spécialistes qui souhaitent référer directement des patients à leurs confrères.