300.000 passoires thermiques dans le parc immobilier social

Face à cette situation, la loi Climat et résilience de 2021 établit un calendrier précis pour l'amélioration de la performance énergétique des logements. Cette loi interdira la mise ou remise en location des logements les plus énergivores, en commençant par ceux de catégorie G dès 2025, puis ceux de catégorie F en 2028, et enfin ceux de catégorie E en 2034. Ce calendrier souligne l'urgence de la rénovation énergétique, un levier essentiel pour atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et réaliser des économies d'énergie.



L'étude de l'Ancols met en lumière une disparité notable selon le type et la localisation des logements. Les petits logements sociaux, notamment les T1, sont proportionnellement plus nombreux à être classés F ou G. De même, les logements individuels, bien que moins fréquents dans le parc social, sont davantage touchés par cette problématique. Géographiquement, les passoires thermiques sont plus rares dans les régions du sud et de l'ouest de la France, une tendance attribuée en partie à la plus grande modernité des logements sociaux dans ces territoires. Toutefois, l'Ancols souligne que cette explication ne suffit pas à elle seule pour comprendre l'ensemble des disparités observées.