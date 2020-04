4 milliards d'euros pour acheter des masques et des respirateurs

Le nombre de personnes hospitalisées en raison du COVID-19 a atteint 22.757, selon les derniers chiffres de directeur général de la santé. Parmi ces cas, 5.565 personnes nécessitent des soins de réanimation lourde. Et 468 cas ont été admis en réanimation ces dernières 24 heures. Autant dire qu'il est plus qu'urgent que le secteur hospitalier français s'équipe du nombre suffisant de respirateurs et de masques pour faire face à cette lame de fond. Durant une visite à l'usine de masques de Kolmi-Hopen, près d'Angers, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe exceptionnelle de 4 milliards d'euros pour Santé Publique France. Ce budget financera les commandes de médicaments, de masques et de respirateurs.



Cette « contribution exceptionnelle » montre la mobilisation de l'État et de ses financements, souligne le chef de l'État, qui a expliqué que « le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Nous avons commencé avant crise. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitif mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance ».