4 milliards d'euros pour soutenir les start-up

Pas question de laisser tomber les start-up françaises que le gouvernement soutient depuis plusieurs années au sein de l'initiative « French Tech ». La crise sanitaire et économique frappe aussi ces jeunes entreprises aussi prometteuses que fragiles : « Une biotech peut mettre 10 ans de recherche à sortir son produit, sans réaliser de chiffre d'affaires. Et si on détruit ce tissu au cœur de notre stratégie, de la compétitivité et de la souveraineté française, le risque est qu'on mette des années à le reconstituer », soutient Cédric O. Plusieurs mesures sont mises en place pour soutenir ces sociétés, à commencer par des prêts de trésorerie garantis : cela représente 2 milliards d'euros.



Des aides et des crédits d'impôts pourront être versés de manière anticipée. Cette avance de trésorerie représente 1,5 milliard, selon le secrétaire d'État. Le gouvernement pourrait aussi accélérer le versement en avance des aides à l'innovation inscrites dans le programme d'investissement d'avril et dont le montant est de 250 millions d'euros : celles-ci ont déjà été attribuées mais pas encore versées.