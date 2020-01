400 emplois et un nouveau SUV pour l'usine Toyota de Valenciennes

Le site Toyota basé à Onnaing (près de Valenciennes) va produire ce petit SUV sur une nouvelle plateforme qui a nécessité un investissement de 300 millions d'euros, annoncé dès le mois de janvier 2018. Le constructeur japonais y a ajouté 100 millions supplémentaires pour mener à bien le lancement du nouveau véhicule, a expliqué le groupe automobile. La plateforme servira également à la production de la Yaris de 4e génération, qui était jusqu'à présent le seul véhicule produit dans l'usine française. Une usine qui ne sera donc plus tributaire d'une voiture unique : la diversification est donc la bienvenue, notamment pour la stabilité des effectifs.



Avec ce deuxième véhicule, la ligne de production nordiste comptera dans ses rangs un total de 4 500 salariés, dont 3 600 en contrat à durée indéterminée en fin d'année. Le SUV va représenter un total de 400 nouveaux emplois, là aussi en CDI, « une partie des nouveaux contrats à durée indéterminée permettant d'embaucher des intérimaires et CDD », explique Toyota. En tout et pour tout, le solde des nouveaux emplois sera de 200 postes.