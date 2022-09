4,5 millions de recrutements prévus dans les prochains mois

Avec une inflation en surchauffe, une croissance en baisse et la guerre en Ukraine qui se poursuit, on aurait pu légitimement penser que le marché de l'emploi allait souffrir des crises multiples qui perturbent l'économie. Il n'en est rien ! Les employeurs sont toujours à la recherche de personnel, comme le démontre une étude Adecco-Analytics publiée par Franceinfo et Le Parisien.



Sur les douze prochains mois en commençant par le 1er octobre, les entreprises comptent ainsi réaliser plus de 4,5 millions de recrutements ! Un chiffre qui impressionne (il est précisément de 4.515.168) au vu du contexte, mais les besoins sont là et ils sont criants. Notamment dans le secteur de la restauration où les entreprises se disent prêtes à embaucher 193.223 personnes.