500 milliards d'euros nécessaires pour le nucléaire, selon Thierry Breton

Pour Thierry Breton, inclure le nucléaire dans la nouvelle taxonomie est « crucial » car cela permet à la filière « d'attirer tous les capitaux dont elle aura besoin », explique-t-il dans le Journal du Dimanche. « Les centrales nucléaires existantes, à elles seules, nécessiteront 50 milliards d'euros d'investissements d'ici à 2030. Et 500 milliards d'ici à 2050 pour celles de nouvelle génération », poursuit le commissaire européen au marché intérieur.



Le nucléaire devrait représenter 15% de l'ensemble du mix énergétique européen en 2050, contre 26% aujourd'hui. Les énergies renouvelables doivent prendre le relais, mais, à elles seules, elles devront mobiliser 65 milliards d'euros d'investissements par an. « Et il faudra ajouter à cela 45 milliards d'investissements annuels pour se doter d'infrastructures de réseaux supplémentaires », estime-t-il.