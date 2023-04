53% des salariés mécontents de l'augmentation de leur rémunération

La même étude indique que 18% des salariés ont reçu une augmentation comprise entre 5 et 10%, 7% des salariés ont obtenu une hausse entre 11 et 15%. 4% de chanceux ont tiré le gros lot, avec une augmentation supérieure à 15% ! Les salariés qui n'ont reçu aucune augmentation en début d'année sont 80% à dire qu'ils envisagent de démissionner, 37% veulent même le faire dans les trois prochains mois.



Les employeurs vont avoir bien du mal à retenir leurs talents si des efforts sur les rémunérations ne sont pas faits afin de satisfaire les salariés. La situation ne devrait d'ailleurs pas s'améliorer sur ce point : malgré les difficultés actuelles et la crise engendrée par l'inflation sur l'énergie et les produits alimentaires, le marché du travail demeure plus favorable aux salariés.