55 millions d'euros pour dynamiser l'industrie du vélo

« Faire du vélo, c'est bien, faire des vélos en France, c'est encore mieux », a déclaré Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'Industrie, lors de la présentation du plan du gouvernement à Gennevilliers. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du plan « France 2030 », et cible la réduction de la dépendance aux importations de vélos, majoritairement produits à l'étranger. Pour le ministre, cela représente non seulement une opportunité de créer des emplois, mais aussi de promouvoir une dynamique environnementale favorable.



L’appel à projets n’est pas destiné aux petits artisans, mais plutôt aux entreprises capables de lancer des projets d’envergure, avec des coûts totaux d'au moins un million d'euros. Le gouvernement souhaite ainsi encourager les fabricants à investir dans la modernisation de leurs installations et dans la production de composants critiques comme les batteries, les transmissions et les cadres.