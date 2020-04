5,8 millions de salariés bénéficient du chômage partiel

Muriel Pénicaud a aussi indiqué que « si toutes les entreprises qui ont fait la déclaration pour les 5,8 millions de salariés utilisent le chômage partiel pleinement pendant trois mois, le coût au bout de trois mois sera de 19,7 milliards d'euros ». Or, rien ne dit que la durée du confinement sera plus courte… ou plus longue, sachant que le Premier ministre a évoqué une sortie de confinement progressive.



En ce qui concerne la répartition du financement de cette mesure exceptionnelle (« on est le seul pays à être à ce niveau de chômage partiel », affirme Muriel Pénicaud), une convention tripartite entre l'État, les syndicat et le patronat sera signée « très prochainement ». Ce dispositif a été imaginé pour « sauver des millions d'emplois » et « éviter le chômage à des millions de Français et permettre aux entreprises de repartir plus vite ».