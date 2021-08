5G : Orange condamné pour pratique commerciale trompeuse

L'activation du réseau 5G, qui a véritablement commencé en fin d'année dernière, est un processus long et complexe. L'intégralité du territoire ne sera pas couvert avant plusieurs années. Mais cela n'exonère pas pour autant les opérateurs de communiquer précisément sur la couverture de leurs réseaux 5G, qui ne couvre actuellement que quelques grandes villes et métropoles, omettant pour le moment les zones rurales.



L'association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) a donc porté plainte contre Orange en décembre 2020 pour défaut d'information. L'opérateur avait bien publié une carte de déploiement de la 5G au moment de la plainte, mais c'est trop peu et trop tard selon le tribunal de Paris, qui a jugé qu'elle était « insuffisante en termes d’information utile et loyale au consommateur ». De fait, comme l'explique Capital, Orange est donc condamné pour pratique commerciale trompeuse.