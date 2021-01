6 bonnes raisons d’investir dans l’immobilier neuf !

Un cadre nouveau pour une vie de confort

Un bien immobilier neuf ou logement neuf désigne un logement à bâtir, un logement en cours de construction ou dont la construction est arrivée à terme récemment. Concrètement, le bien immobilier est qualifié de neuf lorsque sa construction s’est achevée il y a moins de 5 années, et qu’il n’a pas été habité ou cédé durant la même période. On retrouve dans cette catégorie les nouvelles constructions immobilières, qu’elles soient ou non terminées ainsi que les biens immobiliers qui ont été considérablement rénovés.





Toutes ces particularités propres au bien immobilier neuf lui permettent de se démarquer de l’ancien et font de lui un cadre de vie véritablement nouveau. Naturellement, cet aspect nouveau fait du logement neuf un environnement de confort où la vie prend une tournure agréable. De la salle de séjour aux chambres sans oublier les douches et la salle à manger, tout est absolument neuf dans le nouveau logement. Comme vous pouvez déjà l’imaginer, tout cela va de pair avec un confort à couper le souffle. Si vous êtes de nature à apprécier passer vos jours et nuits dans un cadre de vie somptueux, l’immobilier neuf est le choix idéal pour vous.





Le libre choix du lieu de situation du bien immobilier neuf

C’est une spécificité propre à l’investissement immobilier dans le neuf. En effet, lorsque vous décidez d’investir dans l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, vous avez la latitude de décider de la situation géographique de votre bien. Vous pouvez effectuer ce choix, quel que soit votre projet (qu’il s’agisse d’un logement personnel ou d’un immeuble destiné à la location). Vous avez ainsi la possibilité de porter votre choix sur des programmes neufs Yvelines ou tout autre département de votre choix. Dans tous les cas, le plus important est de trouver le bien immobilier qui répond à vos attentes. Mais comment y arriver ?





Bien immobilier idéal : comment le trouver ?

Dans le domaine de l’immobilier neuf, trouver un bien qui répond parfaitement à ses besoins ne constitue pas une tâche aisée. Les investisseurs qui, pour la plupart ne maitrisent pas ce secteur se retrouvent confrontés à des difficultés de toutes sortes. Si vous vous demandez comment éviter de vous retrouver face à une difficulté de même nature, retenez que la meilleure solution qui s’offre à vous est de faire appel à l’expertise d’une entreprise. Diverses sociétés sont en effet spécialisées dans l’immobilier neuf et mettent leur savoir-faire à disposition des investisseurs. Se référer à ce type d’entreprise est une option qui présente de nombreux avantages. D’une part, en procédant ainsi, vous vous offrez la garantie de trouver le bien immobilier neuf que vous recherchez, et ce, quel que soit le département ou la région que vous visez. D’autre part, le recours au professionnel constitue la seule manière dont vous disposez pour trouver un logement neuf qui respecte votre budget. Enfin, faire appel au professionnel, c’est bénéficier d’un accompagnement et des conseils judicieux lorsqu’on est novice dans ce domaine.





Le libre choix des commodités

Que ce soit pour un logement personnel ou un bien immobilier destiné à la location, pouvoir décider des commodités de son bien se révèle particulièrement intéressant. Dans le cadre d’un investissement dans l’immobilier ancien, il n’est pas possible d’effectuer certains choix. Vous ne pouvez par exemple pas décider de l’architecture de l’habitat, du nombre de chambres, de l’emplacement du salon, de la position de la piscine ou d’autres détails tout aussi importants. Il en est ainsi, car le logement est déjà entièrement bâti.





Par contre, avec l’immobilier neuf, les choses se révèlent tout à fait différentes. Vous avez la latitude en tant qu’investisseur, de décider de toutes les commodités que vous souhaitez avoir dans votre logement. De l’architecture du logement jusqu’aux moindres détails, vous pouvez décider de tout.





Une diminution des charges

Aujourd’hui, les constructions sont soumises à des règles et normes. Dans l'ensemble, ces dernières visent à obtenir des logements respectueux de l’environnement et surtout confortables pour leurs habitants. Les normes écologiques désormais imposées permettront notamment de réduire vos factures d’énergie sur le long terme. La performance énergétique est assurée à travers une isolation thermique et phonique hautement efficace, car conforme aux dernières pratiques et avancées technologiques du domaine.





Bénéficier d’une fiscalité intéressante

Sous certaines conditions, les investisseurs qui optent pour l’immobilier neuf bénéficient d’une panoplie d’avantages fiscaux particulièrement intéressants. Le but de l’État à travers ces arrangements fiscaux est d’inciter les investisseurs à acquérir un logement neuf. Le premier dispositif fiscal qu’il est intéressant de mentionner est l’exonération de la taxe foncière sur les deux premières années qui suivent l’acquisition du bien immobilier ou l’achèvement de sa construction. Le second dispositif fiscal dont peut bénéficier l’investisseur est la loi Pinel dont les avantages se révèlent assez intéressants. En effet, dès qu’il satisfait aux conditions posées par loi, l’investisseur bénéficie de réductions significatives d’impôts, notamment à hauteur de 12, 18 ou 21 %, mais dans la limite de 63 000 euros.





Bénéficier d’une multitude de garanties

Lorsque vous décidez d’investir dans l’immobilier ancien, vous effectuez certes une dépense moins élevée que celle nécessaire dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier neuf. Mais en termes de garanties, vous n’êtes pas entièrement à l’abri des déconvenues qui pourraient naitre de votre achat. En optant pour l’immobilier neuf par contre, vous êtes couvert par une panoplie de garanties aussi efficaces les unes que les autres. Il s’agit notamment :