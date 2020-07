6 salariés sur 10 sont de retour sur leurs lieux de travail

La Dares relève que les entreprises s'adaptent à la situation — une activité fragile et moins forte qu'avant la crise — en annulant ou en reportant les embauches prévues. Les employeurs ne renouvellent pas non plus les contrats à durée déterminée pour ne pas handicaper les comptes de l'entreprise. Quant au chômage partiel, il a augmenté « de façon continue » puis il a diminué, et actuellement il est retombé à son niveau de fin mars.



De quoi sera fait l'avenir ? Personne ne peut le prédire, bien sûr, pas plus que les entreprises. Les perspectives sont toujours teintées d'une « forte incertitude », et chaque secteur d'activité a ses particularités. C'est le manque de débouchés qui pèse, tout comme le respect de la distanciation physique sur le lieu de travail qui nécessite des adaptations. Enfin, les employeurs relèvent une disponibilité « limitée » de certains salariés qui doivent rester chez eux pour garder leurs enfants.