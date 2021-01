L'association de défense des consommateurs a dévoilé cette année sept « cactus », avec un « grand gagnant » en 2020 : Go Voyages et Opodo, qui font partie du même groupe espagnol, eDreams Odigeo. L'entreprise n'a pas pu répondre aux demandes et réclamations des clients suite à la mise en place des mesures de confinement et de restriction des déplacements. De nombreux voyages ont été annulés… Mais pas remboursés. Depuis le printemps, 60 Millions de Consommateurs enregistrent des plaintes de centaines de clients de ces agences de voyage qui ignorent comment récupérer l'argent de leurs voyages qui n'ont pas eu lieu.



eDreams Odigeo a traité deux millions de dossiers de remboursement, mais il en reste visiblement encore beaucoup. Le groupe fait porter le blâme sur les compagnies aériennes qui annulent leurs vols et qui ne remboursent pas forcément tout de suite les sommes dues aux voyagistes. Le service client de l'entreprise a été renforcé, mais très tardivement pour faire face à la montagne de demandes. Les autres sociétés épinglées sont Eni, le fournisseur de gaz et d'électricité qui récolte le « cactus des abus ». « Le Médiateur national de l’énergie est effaré par le nombre de plaintes [touchant Eni] », explique 60 Millions de Consommateurs.