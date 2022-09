62 millions de millionnaires, 2,8 milliards de pauvres dans le monde

À l’autre extrême de la pyramide, au plus haut, on trouve les millionnaires, définis par Crédit Suisse comme les personnes détenant une fortune de plus de 1 million de dollars. Ils sont 62,5 millions en 2021, soit seulement 1,2% de la population mondiale. Mais leur fortune cumulée est estimée à 221.000 milliards de dollars, soit 44 fois plus que la fortune cumulée des 50% les plus pauvres et, surtout, l’équivalent de 47,8% de la richesse totale du globe.



Cette somme est cinq fois plus élevée qu’elle ne l’était en l’an 2000 (41.000 milliards), souligne Crédit Suisse. Au début du siècle, les millionnaires du monde entier ne détenaient alors « que » 35% de l’ensemble des richesses.



Crédit Suisse, dans son rapport, souligne également les différence entre ces ultra-riches : 54,1 millions d’entre eux ont une fortune inférieure à 5 millions de dollars, tandis que 264.000 disposent de plus de 50 millions en 2021, un nombre en forte hausse (+50%) par rapport à 2019.