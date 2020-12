7.000 postes supprimés à la SNCF entre 2017 et 2019

En 2017, les effectifs de la SNCF comptaient 159.700 agents. Deux ans plus tard, fin 2019, ces effectifs sont passés à 152.700 agents. 7.000 postes ont été supprimés durant cette période, soit près de 5 %, constate le « bilan social 2019 » de l'entreprise. La SNCF a embauché 14.800 personnes en CDI entre 2017 et 2019, tout en enregistrant 21.500 départs de salariés en contrat à durée indéterminée (départs à la retraite, démissions, ruptures conventionnelles, départs volontaires, ou encore licenciements).



En 2019, les départs à la retraite ont diminué de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Les départs en général ont aussi reculé de 2,5 %, à 6.600 personnes qui ont quitté le groupe. Mais les démissions ont bondi de manière significative : +26 %, soit 1.300 personnes. C'est encore plus impressionnant pour les ruptures conventionnelles, qui ont explosé de 66 % d'une année sur l'autre (cela représente 470 départs). Les départs volontaires enregistrés en 2019 ont doublé depuis 2017 : 582 contre 298. En revanche, ces départs ont baissé de 14 % sur un an.