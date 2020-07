7.500 suppressions de postes chez Air France

La compagnie aérienne devrait, la compagnie régionale chargée des lignes intérieures, dont les effectifs sont de 2.400 équivalents temps plein. Ces chiffres ont été donnés par les syndicats, car le plan social ne sera révélé officiellement que ce vendredi, durant un comité économique et social central (CSEC). Les sites de maintenance de Hop! à Morlaix et à Lille, ainsi qu'une base de personnel navigant à Toulouse, sont menacés de fermeture. D'après Le Télégramme , « concrètement, il ne restera plus aucune activité Hop ! à Morlaix d'ici trois ans ».Air France entend passer par des départs naturels non remplacés, ce qui représente 3.500 postes au sein de la compagnie nationale, mais le groupe fera surtout appel à des départs volontaires. Les syndicats évoquent également la possibilité de départs contraints pour Hop!. L'entreprise fera appel à des ruptures conventionnelles collectives pour le personnel navigant ; pour le personnel au sol, il s'agira d'un plan de départs volontaires.