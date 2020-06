800.000 chômeurs supplémentaires, selon Bruno Le Maire

Invité de RTL, le ministre de l'Économie a joué la carte de la franchise pour dépeindre le tableau à venir pour la France : « Nous avons devant nous une vague de faillites, une vague de difficultés sur le front de l'emploi très violentes. Nous nous y préparons et nous voulons faire face en trouvant des solutions nouvelles ». Il rappelle que le taux de chômage s'établissait à 7,8% à la fin du troisième trimestre, un chiffre que l'économie tricolore ne retrouvera pas avant un long moment. « Je vous parle de centaines de milliers de chômeurs en plus, c'est sans doute la perspective la plus réaliste aujourd'hui ». Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, le patron de Bercy s'est fait plus précis, parlant de 800.000 emplois, soit 2,8% de l'emploi total.



Pour faire face à cette vague de suppression de postes, Bruno Le Maire veut mettre en place des mesures nouvelles. Il y a par exemple des dispositifs d'activité partielle pour que les salariés demeurent dans l'entreprise « plutôt que de la quitter ». 5 milliards d'euros supplémentaires vont y être consacrés. Il évoque également la possibilité qu'un salarié puisse passer d'une entreprise à une autre. Des chèques pour soutenir ceux qui sont en difficulté pourraient également voir le jour : « On peut envisager des chèques, qui peuvent être des chèques verts pour les personnes qui sont les plus en difficulté pour relancer la demande ».