9 milliards d'euros pour le secteur spatial

Le secteur spatial français et européen va recevoir de la France une enveloppe globale de 9 milliards d'euros sur les trois prochaines années, a confirmé Elisabeth Borne lors du Congrès international d'astronautique (IAC) qui se tient à Paris. Un événement d'ampleur international puisqu'il regroupe des milliers de représentants de cette communauté. L'exécutif entend faire du secteur un vecteur stratégique de premier ordre.



« La première stratégie, c'est de garder avec l'Europe notre autonomie d'accès à l'espace », a affirmé la Première ministre, qui a ajouté : « nous avons besoin de moyens forts et d'une recherche de pointe ». L'hôte de Matignon a égrené les différents investissements nécessaires pour Ariane 6, mais aussi pour l'exploration spatiale, la défense, le climat ou encore la compétitivité de l'industrie française et européenne face aux États-Unis et à la Chine.