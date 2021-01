90.000 défaillances d'entreprises en 2021 selon le Medef

Le président délégué du syndicat des patrons explique que beaucoup d'entreprises sont déjà « à bout de souffle », malgré des dispositifs de soutien gouvernementaux « puissants et efficaces ». Il relève que l'économie est « à un point de bascule » : « Si on referme de nombreux secteurs d'activité, l'économie va partir en vrille ». Patrick Martin estime qu'il existe « d'autres options » que le confinement. On devait en savoir plus d'ici la fin de semaine, voire lundi 1er février, alors que le gouvernement et Emmanuel Macron analysent les derniers chiffres de la propagation du virus, et en particulier du variant anglais très virulent.



Le nombre de défaillances d'entreprises pourrait atteindre 90.000 en 2021, « plutôt des petites et des toutes petites entreprises ». En termes d'emploi, ces faillites représenteraient des dizaines de milliers de postes. « On est très affecté parce que très dépendant du tourisme et de l'aéronautique. L'Asie a redémarré très fort mais sinon ce n'est pas mieux dans les pays les plus proches », ajoute le responsable du Medef.