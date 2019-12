À Paris, Airbnb publie des chiffres qui contredisent ceux de la mairie

Selon l’entreprise, environ 4 100 logements entiers ont été loués plus de 120 jours par an via sa plateforme de mise en relation entre particuliers. Ce chiffre est en baisse de 40% sur un an, en vertu de la mise en place d’un blocage automatique au-delà de 120 jours annuels pour les résidences principales. Airbnb, qui compte 65 000 logements en location à Paris, affirme donc que « moins d’un logement entier sur dix » est loué plus de 120 jours.



Par ailleurs, le service indique que 2% des logements entiers loués en 2019 l’ont été à l’année. Cela représente 1 040 logements (300 dans les quatre arrondissements centraux de Paris). Ces habitations sont des logements transformés en meublés touristiques, proposés en bail mobilité ou en location par des propriétaires exemptés de limitation. Dans tous les cas, il s’agit de situations rares.