APL : la CLCV demande une augmentation du forfait charges

Le forfait charges des APL, conçu pour aider les locataires à payer une partie de leurs charges locatives (eau, électricité, chauffage), semble aujourd'hui déconnecté des réalités économiques. Fixé à 58,08 euros mensuels en 2023 pour une personne seule ou un couple sans enfant, ce montant peine à couvrir les charges réelles qui ont explosé, notamment à cause de la crise énergétique. L'association CLCV pointe du doigt cette inadéquation, soulignant que « la facture d'électricité a explosé de 200% depuis 2006, dont 45% lors des deux dernières années »



L'association de consommateurs CLCV a lancé un appel pour une réévaluation du forfait, demandant une augmentation à 100 euros par mois et une indexation sur l'inflation. Une pétition en ligne sur le site Change.org a recueilli des milliers de signatures en faveur de cette cause. La justification est claire : « En 2006, le forfait couvrait en moyenne 42% des charges. En 2023, il en couvre moins de 20% ».