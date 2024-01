ASML, leader européen pour la fabrication de puces, restreint ses exportations vers la Chine

Cette situation ne se limite pas à un simple conflit commercial entre entreprises. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique plus vaste, où les puces électroniques deviennent un enjeu stratégique majeur. Les États-Unis, en imposant ces restrictions, cherchent à limiter l'accès de la Chine à des technologies avancées, potentiellement utilisables dans le secteur des armes et des hautes technologies. Cette guerre froide technologique s'est intensifiée avec les récentes mesures prises par Washington.



Le gouvernement chinois, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a vivement réagi, qualifiant les actions américaines de « comportement d'intimidation » et soulignant leur impact négatif sur les chaînes d'approvisionnement internationales et l'économie mondiale. Pékin menace également de répliquer par des mesures similaires, notamment en restreignant l'exportation de métaux rares comme le gallium et le germanium, cruciaux dans la fabrication de semi-conducteurs.