Abus de position dominante : grosse amende pour trois labos

Quand les ophtalmologues ont commencé à prescrire de l'Avastin à leurs patients atteints de la DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l'âge), une maladie de la rétine, Genentech a commencé à paniquer. L'Avastin est un anticancéreux qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché pour cette maladie spécifique. Mais ses effets sont positifs sur la DMLA, et surtout une injection coûte beaucoup moins cher que celle du Lucentis, le médicament normalement prescrit : de 30 à 40 euros pour l'Avastin, contre 1.161 euros pour le Lucentis. Genentech, qui fabrique aussi le Lucentis, le distribue dans le monde entier en dehors des États-Unis. Quant à l'Avastin, il est vendu par Roche. Enfin, Roche et Novartis font partie du capital de Genentech…



Les trois labos avaient donc tout intérêt à freiner les prescriptions d'un médicament coûtant 30 fois moins cher que le Lucentis. Selon l'Autorité de la concurrence, Novartis a « cherché à faire échec aux initiatives des médecins ophtalmologistes ». Pourtant, les médecins sont libres de prescrire les médicaments qu'ils souhaitent à leurs patients : ils peuvent donc prescrire de l'Avastin. C'est un ensemble de comportements que l'Autorité a sanctionné : un « abus de position dominante collective » qui visait à « préserver la position et le prix du Lucentis, en freinant l’utilisation hors autorisation de mise sur le marché (AMM) de l’anticancéreux Avastin ».