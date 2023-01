Accélération des défaillances d'entreprises en 2022

Le cabinet Altares a rendu sa copie concernant le nombre de défaillances d'entreprises pour le quatrième trimestre 2022. Ce sont 12.256 procédures qui ont été ouvertes durant ces trois mois, pour un total de 42.500 procédures sur l'ensemble de l'année dernière. « Le nombre de défaillances accuse une hausse exceptionnelle de près de 50 % par rapport à 2021, un taux jamais observé auparavant », explique le cabinet. Ces défaillances se sont accéléré en fin d'année, souligne encore l'étude trimestrielle.



Le nombre d'emplois menacés par ces procédures atteint les 143.500 postes, un chiffre à comparer à celui enregistré en 2021 durant laquelle ils étaient tombés sous les 100.000. L'augmentation des défaillances est plus rapide au sein des PME comptant entre 10 et 100 salariés, « dont plus de 3.200 ont défailli en 2022, avec le tiers sur le seul quatrième trimestre ».