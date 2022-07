Accès internet par satellites : Eutelsat veut fusionner avec OneWeb

Eutelsat a confirmé des discussions pour acquérir le groupe britannique OneWeb, ce qui permettra au groupe de devenir un champion paneuropéen de l'accès à internet par satellites. La nouvelle entité aurait en effet les moyens de concurrencer efficacement les réseaux américains de satellites en orbite basse Starlink (SpaceX) et Kuiper (Jeff Bezos), sans oublier le réseau canadien Lightspeed (Télésat). L'américain Boeing est aussi impliqué depuis la fin de l'année dernière. Plusieurs groupes chinois sont aussi dans la course.



Eutelsat est actuellement le petit Poucet dans l'histoire, avec une valorisation estimée à 2,4 milliards d'euros, contre 3,4 milliards pour OneWeb. Néanmoins, c'est ce dernier qui est le plus mal en point : créée en 2014 aux États-Unis, cette entreprise est devenue britannique en 2020, après avoir fait faillite. Depuis, l'indien Bharti est majoritaire au capital (30%), avec l'aide du gouvernement britannique (17,6%) et du japonais Softbank (17,6%).