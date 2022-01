Accès mobile 4G : l'UFC-Que Choisir dénonce une inégalité entre territoires

Le gouvernement a défini qu'un « bon haut débit » internet devait être au moins égal à 8 Mbit/s. Il n'est pas atteint pour 32% des consommateurs des zones rurales, et chez 25% de ceux qui habitent dans les zones urbaines, selon l'UFC-Que Choisir. L'association propose, depuis l'an dernier, une application mobile, Queldébit, que les utilisateurs de smartphones peuvent installer pour vérifier le débit 4G chez eux.



Sur la base des résultats envoyés par les utilisateurs, l'UFC-Que Choisir a pu établir « des indicateurs permettant de faire la transparence sur la qualité des réseaux mobiles à l'échelle nationale, et des territoires ». Et ces derniers montrent une « inégalité territoriale extrêmement marquée ». Dans les zones urbaines, les débits moyens sont en moyenne 66% plus élevés que dans les zones rurales : 55 Mbit/s contre 33,3 Mbit/s.