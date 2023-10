Accidents du travail en hausse et absentéisme alarmant chez Amazon

Outre l'augmentation des accidents du travail, le rapport pointe également du doigt un taux d'absentéisme alarmant, atteignant 15,9%. Cette augmentation est notamment due à une hausse significative des arrêts pour maladie, qui ont augmenté de 91%. Le rapport de Progexa révèle également un taux de rotation élevé parmi les employés d'Amazon France. Environ 9 employés sur 10 ont moins de 5 ans d'ancienneté, et le taux de rotation est estimé à 36%. Cela signifie que tous les trois ans, l'ensemble du personnel d'Amazon France Logistique est renouvelé.



Les départs naturels, tels que la retraite ou les mutations, sont peu fréquents, ne représentant que 3% des départs. En revanche, 38% des départs sont dus à des licenciements, et 25% à des démissions. Un porte-parole d'Amazon a réagi à ces accusations en affirmant qu'ils offrent un environnement de travail sûr et moderne à leurs plus de 20.000 employés en France. Ils ont également cité un sondage indépendant de l'Ifop réalisé en 2023, selon lequel plus de 8 salariés d'Amazon sur 10 recommanderaient à leurs proches de travailler pour la société.