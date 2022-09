Accidents du travail : les régions les plus touchées

La Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) vient de rendre un rapport consacré aux accidents du travail en France. Étonnamment, leur répartition est tout sauf homogène sur le territoire national, Dom-Tom compris. Ainsi, trois régions sont plus concernées que d’autres. Le Languedoc-Roussillon affichait en 2019 une moyenne de 43,5 accidents sur 1.000 salariés. La Bretagne en était à 41,5, juste devant les Pays de la Loire, avec 40,8 accidents du travail pour 1.000 salariés.



À l’inverse, contrairement à ce que l’on pourrait penser du fait de son importance économique, l’Île-de-France est la région de métropole la moins touchée par les accidents du travail (21,5). La raison principale ? La place importante occupée par le secteur tertiaire. Mais les îles des départements et régions d’outre-mer sont en fait encore moins touchées, telle la Guadeloupe et la Martinique (18,6) et la Guyane (7,8).