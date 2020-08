Accor va supprimer mille postes dans le monde

Comme bon nombre de groupes hôteliers, le géant français Accor a fermé une grande partie de ses établissements pendant plusieurs mois afin d’enrayer la propagation de l’épidémie de coronavirus. Cette chute de l’activité a provoqué une baisse massive du chiffre d’affaires au premier semestre, qui s’est établi à 917 millions d’euros. C’est moitié moins que l’an dernier durant la même période, mais plus que le consensus des analystes, qui tablaient sur des ventes de 760 millions.



Le groupe essuie une perte d’exploitation de 227 millions d’euros, alors qu’il avait engrangé un excédent de 375 millions au premier semestre 2019. Au total, les pertes du sixième plus grand groupe hôtelier au monde (il possède les enseignes Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman) sont de 1,5 milliard d’euros. L’entreprise a dû inscrire des dépréciations d’actifs sur des acquisitions réalisées ces dernières années, notamment les chaînes FRHI et Mantra.