Accord européen sur la réforme du marché de l'électricité

Après de longues négociations entre les États membres de l'Union européenne, un accord a été conclu en début de semaine pour réformer le marché européen de l'électricité. La France et l'Allemagne, malgré des différences notables dans leur approche du nucléaire, sont parvenues à un consensus. Depuis le début de la crise énergétique à l'automne 2021, la France réclamait une régulation spécifique pour son énergie nucléaire, une demande que l'Allemagne refusait jusqu'à présent.



Cet accord confère à la France une régulation spécifique du nucléaire via deux mécanismes principaux. Le premier est la mise en œuvre de contrats à long terme pour l'électricité nucléaire, destinés non seulement à EDF, mais également à d'autres fournisseurs tels que TotalEnergies ou Engie. Ces contrats profitent également aux grandes entreprises énergivores, comme Arcelor Mittal et Aluminium Dunkerque, qui recherchent une stabilité des prix.