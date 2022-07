Accord politique pour la réduction de la consommation de gaz en Europe

Les 27 États membres de l'Union européenne ont finalement trouvé un accord autour de la proposition de la Commission de réduire leur consommation de gaz. Ce plan prévoit que chacun fasse « tout son possible » pour réduire sa consommation de 15% entre août 2022 et mars 2023. Une baisse calculée en fonction de la moyenne des cinq dernières années sur la même période.



La République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, s'est réjouie sur Twitter : « Ce n'était pas une Mission impossible ! Les ministres sont parvenus à un accord politique pour réduire la demande de gaz en prévision de l'hiver prochain ». Il est vrai que cette proposition a fait l'objet de discussions intenses, notamment entre l'Allemagne, pays le plus touché par les restrictions russes, et les pays du sud, moins dépendants.