Accord post-Brexit : la course à l'adoption

Le texte compte précisément 1.246 pages, sans compter les annexes et les notes explicatives. Il couvre les relations commerciales entre l'UE et le Royaume-Uni, dans le domaine des marchandises, de l'aviation, du transport routier, de la sécurité sociale, de la coopération sanitaire, du maintien de l'ordre, comme l'a expliqué le négociateur britannique David Frost, qui y a ajouté les services… Bien que l'accord ait mis de côté ce secteur pourtant si important pour l'économie du pays.



Le calendrier d'adoption est désormais très serré : le texte doit en effet entrer en application à compter du… 1er janvier 2021. D'ores et déjà, il est prévu une application provisoire de l'accord, le Parlement européen ne pouvant statuer avant le début de l'année prochaine. La signature par les États membres de l'UE débutera dès lundi 28 décembre. Quant à Londres, les députés vont discuter du texte mercredi 30 décembre. Il devrait être adopté sans trop de difficulté, l'opposition travailliste ayant fait savoir qu'elle soutenait l'accord.