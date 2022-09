Achat de Twitter : les actionnaires votent en faveur du projet d'Elon Musk

Au cœur du conflit entre les deux parties : le nombre de faux comptes, ou « bots », qui amplifient artificiellement un message. Twitter estime qu'ils sont moins de 5%, Elon Musk pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais dans les faits, le patron de Tesla est peut-être allé trop vite : de nombreux observateurs expliquent que le montage financier de l'opération était trop fragile et qu'elle pouvait endommager la structure financière de Tesla.



Elon Musk s'est en effet appuyé sur Tesla pour rassembler la somme nécessaire à la transaction. Pendant ce temps, Twitter fait face à une autre controverse : un lanceur d'alerte, Peiter Zetko, a en effet expliqué devant le Sénat américain à quel point l'entreprise n'avait pas honoré ses obligations de sécurité et de confidentialité. Il en sait quelque chose : jusqu'au début de l'année, il était le chef de la sécurité informatique de l'entreprise !